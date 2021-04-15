В Орле нашелся «лишний» миллиард рублей

В областном центре резко возрос уровень уплаты налогов.

В Орле в первом квартале 2021 года заметно увеличилась динамика поступления налогов и сборов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. Согласно приведенным данным, всего за отчетный период времени в консолидированный бюджет поступило более 4,6 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 30,2 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Подсчитано также, что по сравнению с показателем годичной совокупный объем поступлений вырос более чем на 1 миллиарда рублей.

«Из всего объема поступлений за первый квартал 2021 года в федеральный бюджет собрано более 1,7 миллиарда рублей, что составило 154,9 процента к уровню прошлого года, — сообщает управление ФНС. — Основной рост сложился по НДС, платежи которого возросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 1,4 миллиарда рублей».

Поступление в территориальный бюджет выросли на 19,3 процента и превысили 2,9 миллиарда рублей. По традиции, основная часть сборов пришлась на налог на доходы физических лиц. По сути, простые граждане со своих зарплат выплатили за три месяца 1,4 миллиарда рублей. В налоговой службе также отмечают, что поступления налога на прибыль выросли в 1,8 раза и составили 919,9 миллиона рублей. Кроме того, на 14 и 19 процентов соответственно возросли платежи по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

ИА «Орелград»