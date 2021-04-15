В Орле оценили степень несъедаемости школьных обедов

Эксперты рассказали о результатах проверок питания школьников.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало о текущих результатах внеплановых проверок организации питания школьников. Согласно представленным данным, питание организовано во всех 368 общеобразовательных организациях региона. При этом 82 процента школ готовят завтраки и обеды самостоятельно, на своих пищеблоках, а остальным школам готовые блюда доставляют предприятия общепита.

В ведомстве отмечают, что в проверках участвуют и родители. В регионе организован так называемый «Родительский контроль». С его участием были проверены 345 школ. Примечательно, что в 101 школе была проведена оценка «несъедаемости блюд посредством взвешивания остатков». Анализ показал, что удельный вес несъеденной пищи составил в среднем в завтрак – 8 процентов, в обед – 10 процентов.

«Выявленные нарушения касались режимных вопросов работы пищеблоков, полноты прохождения персоналом медицинского осмотра и гигиенического обучения, оформления сопроводительной документации на пищевые продукты, нарушений по ведению документации», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Всего по итогам проверок было составлено 229 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила 686,2 тысячи рублей. Было оценено и качество блюд. Например, эксперты исследовали 998 готовых блюд на столе у школьников на соответствие требованиям по температуре и массе порций. Отклонений не выявлено.

На микробиологические, физико-химические и санитарно-химические показатели исследовано 2309 проб. Установлено, что 0,8 процента сырья и 2 процента готовых блюд не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 0,4 процента сырья и 1,3 процента готовых блюд – по санитарно-химическим показателям.

Кроме того, 1,2 процента проб сырья не соответствовало обязательным требованиям по физико-химическим показателям, а несоответствие рациона по калорийности было выявлено в 0,8 процента исследованных образцов.

«Информация о фактах выявления фальсифицированной продукции направлена в региональные управления Роспотребнадзора для принятия мер в отношении производителей продукции, в УЭБиПК УМВД России по Орловской области для принятия мер в рамках полномочий», — подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»