В Орле подорожали услуги общественных туалетов

Цена на пользование такими местами выросла более чем на 3 процента.

Орелстат обнародовал данные о динамике цен на рынке предоставления услуг населению Орловской области. Сообщается, что тарифы на услуги за прошедший месяц в среднем выросли на 0,1 процента. Для сравнения, за тот же период времени цены на продовольственные товары увеличились в среднем на 0,6 процента, а цены на непродовольственные товары повысились в среднем на 0,9 процента.

На рынке услуг имеются свои лидеры, причем некоторые из них оказались довольно неожиданными. Так, по подсчетам статистиков, в Орловской области в марте на 3-4,1 процента подорожали такие услуги, как ксерокопирование документов, печать цветных фотографий, пользование общественным туалетом, регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля и занятия на курсах профессионального обучения.

Кроме того, зафиксирован рост стоимости проезда в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования и в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования. Билеты на них подорожали на 3,2-6,3 процента. Ну а локомотивом инфляции на рынке услуг в марте 2021 года стала плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг – она всего за один месяц увеличилась на 10,1 процента.

ИА «Орелград»