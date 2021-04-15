В Орле потребуют восстановить справедливое развитие общества

Орловские профсоюзы определились с главным лозунгом Первомая.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области, исполком ФНПР утвердил основной девиз для использования на традиционной акции на 1 мая. Звучит он так: «Восстановить справедливое развитие общества!». Отметим, что в работе исполкома ФНПР, который и выбрал главный лозунг, принимали участие представители Орловской области – глава региональной Федерации профсоюзов Николай Меркулов и председатель Молодежных советов ФНПР, ЦФО и ФПОО Максим Ветчинников.

На заседании были утверждены и другие первомайские лозунги, всего их насчитывается около двух десятков. Самые любопытные из них звучат так: «Где потребительский бюджет? Смотрю в карман – бюджета нет?», «Рост зарплаты, а не квартплаты!», «Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности!», «Доступное жилье, а не ипотечное рабство», «Работодатель, ты не рабовладелец!», «Возврат прежнего пенсионного возраста!» и «Ковид не повод для обмана!».

Что касается традиционной первомайской резолюции ФНПР, то она пока не утверждена. Исполком поручил координационному комитету солидарных действий доработать ее. Кстати, предусмотрено интернет-голосование за вариант резолюции, которое продлится с 25 апреля до 2 мая на сайте 1may.fnpr.ru.

ИА «Орелград»