За сутки две пенсионерки погибли при пожарах в Орловской области

15.4.2021 | 9:37 Важное, Новости, Происшествия

В одном из случаев причиной смерти могла стать горящая трава

За прошедшие сутки при пожарах в Орловской области погибли две пожилые женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В 11.24 14 апреля поступил сигнал о возгорании дома в деревне Марьино Должанского района. Огонь уничтожил веранду и частично – кровлю. Во время тушения спасатели обнаружили труп 88-летней женщины.

Уже в 19.17 спасателям сообщили о пожаре в деревне Подмаслово Залегощенского района. Загорелась сухая трава. Прибывшие сотрудники потушили пожар на территории 2 га, не дав ему распространиться на хозпостройки. Во время тушения спасатели нашли недалеко от дома тело 82-летней женщины.

В обоих случаях причины и обстоятельства выясняются. Отметим, что с выходных орловским спасателям приходится тушить около 200 пожаров в сутки, большую часть из которых составляет горящая трава.

ИА «Орелград»

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