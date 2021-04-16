Дело о протекающей новой канализации под Орлом дошло до суда

А иск в защиту нарушенных прав жителей деревни Овсянниково подал прокурор.

Решение по гражданскому делу вынес Орловский районный суд. Иск подала прокуратура, выступившая в защиту нарушенных прав жителей деревни Овсянниково. Ответчиком выступило МУП «Коммунальник». Надзорное ведомство подняло в суде вопрос об организации надлежащего функционирования сети водоотведения в указанной деревне.

Ранее была проведена прокурорская проверка. Она показала, что сети водоотведения находятся в ненадлежащем состоянии. Из иска следует, что в результате имеющихся контруклонов и отсутствия герметизации в канализационных колодцах на отдельных участках сети образуются засоры труб в виде щебня, песка и грунта. В связи с этим отсутствует сток и происходит переполнение канализационных колодцев.

Неприятным для местных жителей следствием всего этого становится «излитие сточных вод на поверхность». По мнению прокуратуры, все вышеперечисленное свидетельствует о предоставлении услуги по водоотведению ненадлежащего качества, чем нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.

Представитель МУП «Коммунальник» возражений против иска не представила. А вот представитель третьего лица, а именно администрации Орловского района, дал пояснения. Из его слов следует, что «система водоотведения была введена в строй со значительными недоработками, что и является причиной ее ненадлежащего состояния». Интересно, будет ли проверена прокуратурой эта информация, ведь кто-то же из чиновников почему-то подписал акт приемки «недоработанного» объекта?

Кстати, судом было установлено, что строительство сети водоотведения в Овсянниково осуществлялось на основании постановления правительства Орловской области от 11 декабря 2014 года №378 в рамках программы развития и укрепления социальной и инженерной инфраструктуры на 2015 год. В декабре 2015 года между КУ «Орелгосзаказчик» и ООО «СегментСтрой» был заключен договор на строительство сети водоотведения в Овсянниково. По акту от 18 августа 2016 года «Орелгосзаказчик» принял эти работы, а 31 августа 2016 года областным управлением по государственному строительному надзору «Орелгосзаказчику» было выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

Словом, на бумаге построенный объект был как бы исправным и надежным, а по факту селяне получили протекающую «новую» канализацию. В рамках гражданского дела иск был удовлетворен: суд обязал МУП «Коммунальник» обеспечить надлежащее функционирования сети водоотведения в деревне Овсянниково.

ИА «Орелград»