На дороги Орла начали наносить разметку

16.4.2021 | 15:33 Новости, Общество

Некоторые жители предложили мэрии сначала залатать ямы

В Орле начали обновлять дорожную разметку на пешеходных переходах, сообщил первый вице-мэр Олег Минкин в своем инстаграме.

«Начали с улицы Салтыкова-Щедрина. В ночь приступят к нанесению осевой разметки на Кромском шоссе и ул. Комсомольской. Используют краску и термопластик. Всего будем работать на 116 объектах улично-дорожной сети», — написал Минкин, извинившись перед орловцами за временные неудобства.

В комментариях у Минкина спросили: возможно, стоило сначала сделать дороги, а потом уже наносить на них разметку? На это первый замглавы администрации ответил, что «ямочный ремонт ведется».

ИА «Орелград»

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