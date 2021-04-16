На ремонт Болховского шоссе в Орле нужно 40 млн рублей

Срок гарантии увеличат с 5 до 7 лет

На ремонт асфальта на Болховском шоссе в Орле требуется 40 млн рублей, подсчитали в администрации города. При этом речь идет только о первом этапе.

Поиск подрядчика уже запущен, на это уйдет неделя. Выигравшей компании придется обновить 1,1 км проезжей части Болховского шоссе, установить новые бордюры.

«Сейчас составляется проект на II этап, в рамках которого планируется отремонтировать имеющиеся и сделать новые тротуары, установить остановочные павильоны и дополнительное освещение, сделать разметку, озеленить полосу отвода. Объявить поиск подрядчика планируется в мае этого года, после успешного прохождения проверки достоверности сметной стоимости», — говорится в сообщении.

На реализация заключительного этапа нужно еще 50 млн рублей – пока из этих денег в бюджете есть только 20 млн рублей.

ИА «Орелград»