На ремонт Болховского шоссе в Орле нужно 40 млн рублей

16.4.2021 | 13:11 Новости, Общество

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На ремонт асфальта на Болховском шоссе в Орле требуется 40 млн рублей, подсчитали в администрации города. При этом речь идет только о первом этапе.

Поиск подрядчика уже запущен, на это уйдет неделя. Выигравшей компании придется обновить 1,1 км проезжей части Болховского шоссе, установить новые бордюры.

«Сейчас составляется проект на II этап, в рамках которого планируется отремонтировать имеющиеся и сделать новые тротуары, установить остановочные павильоны и дополнительное освещение, сделать разметку, озеленить полосу отвода. Объявить поиск подрядчика планируется в мае этого года, после успешного прохождения проверки достоверности сметной стоимости», — говорится в сообщении.

На реализация заключительного этапа нужно еще 50 млн рублей – пока из этих денег в бюджете есть только 20 млн рублей.

ИА «Орелград»

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