Пасхальная ярмарка под Орлом растянется на полторы недели

16.4.2021 | 8:54 Новости, Общество

Места для торговли на пасхальной ярмарке распределят по жребию.

Власти райцентра Ливны определились с порядком организации работы тематической ярмарки «Пасхальная». На территории этого города такая временная торговая площадка организуется каждый год. Особенностью предстоящей ярмарки станет то, что от ее участников потребуют строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил поведения, установленных при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Всего в городе под праздничную торговлю отведут две ярмарочных площадки – на улицах Горького и Мира. Специализация — реализация искусственных цветов, куличей и иных товаров, соответствующих тематике. При этом установлен разный режим для различных товаров. Так, с 22 по 29 апреля с 8-00 до 17-00 часов ежедневно на ярмарках можно будет торговать только искусственными цветами. Другими пасхальными товарами, в том числе куличами, можно будет торговать с 29 апреля по 1 мая.

Таким образом, работа ярмарки растянется на полторы недели. Размер одного торгового места составит 3,4 квадратных метра. Плата за него установлена в размере 3819,02 рубля для реализации искусственных цветов и 1145,7 рубля — для реализации куличей. Впрочем, одного только внесения платы будет недостаточно. Торговцам буквально придется побороться за места под солнцем. Распределение торговых мест пройдет путем жеребьевки. Ее проведут за пару дней до открытия ярмарки в зале заседаний администрации города Ливны. Отметим, что каждый участник имеет право подать заявку только на одно торговое место на каждой из ярмарочных площадок.

ИА «Орелград»

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