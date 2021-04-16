Сбер проведёт в Орле «Зелёный Марафон»

С его помощью руководство компании хочет обратить внимание орловцев на экологические проблемы

Орловское отделение Сбербанка 5 июня планирует провести в городе спортивный праздник «Зелёный Марафон». С его помощью руководство компании надеется обратить внимание орловцев на экологические проблемы. Об этом, а также о новых продуктах банка журналистам рассказал глава Орловского отделения Сбербанка Ярослав Скирта.

«Зелёный Марафон»

Забег в рамках программы «Зелёный Марафон» проходил в Орловской области уже дважды – в 2018 и 2019 годах. В прошлом году пробежку пришлось отменить из-за ограничений по COVID-19, но в 2021-м традицию хотят вернуть. Ярослав Скирта сообщил, что в этом году орловские бегуны будут соревноваться на дистанциях в 4,2 км, 10 км и 21,1 км. В программу марафона также включили скандинавскую ходьбу и пробежку для детей.

«Орёл – красивый город для забега», – поделился мнением Ярослав Скирта. По его словам, он и сам будет участвовать в марафоне. А всего в 2021 году акцию проведут в 180 городах России. Эту цифру выбрали не случайно – в этом году банку исполняется 180 лет.

«Зелёный Марафон» не ограничится только забегом. В этом году, компания позаботится об окружающей среде и высадит 180 000 саженцев по всей России.

Кроме того, Ярослав Скирта показал журналистам мобильное приложение по «Зеленому Марафону», которое недавно запустила компания. Оно позволит пользователю отслеживать прогресс в беге, смотреть видео о правильных тренировках и питании, а также получить промокоды от партнёров Сбера за успехи в упражнениях.

Управляющий Орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта рассказал и о новых продуктах компании. Главная новинка – флагманская подписка СберПрайм+.

Ее стоимость 399 рублей в месяц, при этом она позволяет клиентам экономить на финансовых и нефинансовых сервисах Сбера около 5 тысяч рублей в месяц. СберКарта Прайм в рамках этой подписки дает повышенные бонусы от СберСпасибо, позволяет снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира, осуществлять бесплатные переводы по всей стране, пользоваться выгодным курсом валют.

Рассказав о новых продуктах, Ярослав Скирта обсудил с представителями прессы тенденции в современной журналистике и позвал их принять участие в «Зелёном Марафоне».

ИА «Орелград», на правах рекламы