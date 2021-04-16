Сбитый студенткой велосипедист не стал портить ей жизнь

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела о ДТП под Орлом.

Материалы уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с пострадавшим, были переданы на рассмотрение в Урицкий районный суд. Из них следует, что инцидент произошел в августе 2020 года. Студентка за рулем автомобиля ВАЗ-217230 двигалась по улице Ленина в поселке Нарышкино Урицкого района. Она выезжала с придворовой территории на главную дорогу, каковой являлась трасса Орел – Брянск – Смоленск.

По версии следствия, девушка нарушила при этом требования Правил дорожного движения. Ее автомобиль сбил ехавшего по главной дороге велосипедиста, который в результате ДТП получил травмы. Их степень была оценена медиками как причинение тяжкого вреда здоровью.

Действия автоледи органами предварительного следствия были квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Но наказания она избежала.

В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, которое было удовлетворено. Суду велосипедист пояснил, что девушка возместила ему причиненный ущерб. Поэтому он с ней примирился и претензий не имеет.

В результате дело было закрыто. При этом суд оставил без рассмотрения иск Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области о взыскании со студентки средств, затраченных на лечение потерпевшего. Речь шла о сумме в 44,4 тысячи рублей.

ИА «Орелград»