В Орле подорожали носки, обувь и велосипеды

Статистики назвали товары, на которые зафиксирован рост цен.

В марте 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены на непродовольственные товары повысились на 0,9 процента. Такие данные приводит Орелстат. По наблюдениям аналитиков, в регионе продолжился рост цен на строительные материалы, начавшийся в феврале. В минувшем месяце они в среднем подорожали еще на 1,4 процента. При этом наибольший рост цен был зафиксирован на такие товары как оконное листовое стекло и еврошифер — на 4,1 процента, а также на древесностружечные плиты — на 5,2 процента.

Кроме того, в регионе за месяц на 3 процента подорожали дорожные велосипеды для взрослых. Они продаются в среднем по 13 277,62 рубля за штуку. Кроме того, на 3,1 процента стали дороже мужские носки, средняя цена на которые достигла 59,51 рубля за пару. Также зафиксирован рост цен на женские закрытые туфли с верхом из натуральной кожи — на 4,6 процента (2907,83 рубля за пару) и полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи — на 5,4 процента (3045,63 рубля за пару).

«Из наблюдаемых медицинских товаров дороже стали антисептики для рук — на 2,8 процента, шприцы одноразовые — на 4,1 процента, термометр медицинский электронный стандартный — на 4,7 процента», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»