В Орле подорожали носки, обувь и велосипеды

16.4.2021 | 12:49 Новости, Экономика

Статистики назвали товары, на которые зафиксирован рост цен.

В марте 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены на непродовольственные товары повысились на 0,9 процента. Такие данные приводит Орелстат. По наблюдениям аналитиков, в регионе продолжился рост цен на строительные материалы, начавшийся в феврале. В минувшем месяце они в среднем подорожали еще на 1,4 процента. При этом наибольший рост цен был зафиксирован на такие товары как оконное листовое стекло и еврошифер — на 4,1 процента, а также на древесностружечные плиты — на 5,2 процента.

Кроме того, в регионе за месяц на 3 процента подорожали дорожные велосипеды для взрослых. Они продаются в среднем по 13 277,62 рубля за штуку. Кроме того, на 3,1 процента стали дороже мужские носки, средняя цена на которые достигла 59,51 рубля за пару. Также зафиксирован рост цен на женские закрытые туфли с верхом из натуральной кожи — на 4,6 процента (2907,83 рубля за пару) и полуботинки мужские с верхом из натуральной кожи — на 5,4 процента (3045,63 рубля за пару).

«Из наблюдаемых медицинских товаров дороже стали антисептики для рук — на 2,8 процента, шприцы одноразовые — на 4,1 процента, термометр медицинский электронный стандартный — на 4,7 процента», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования