В Орле появится сквер Орловцев — тружеников Кузбасса

А также аллея Металлургов и мемориальная доска в честь Рафаила Исламгазина

Комиссия по переименованию улиц Орла одобрила создание в Орле сквера Орловцев — тружеников Кузбасса и аллеи Металлургов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сквер, который получит новое название, сейчас не имеет вообще никакого. Он расположен на пересечении улиц Новикова и Тургенева. Члены комиссии предложили после утверждения названия благоустроить территорию.

Кроме того, чиновники закрепили за аллеей Металлургов народное название. Она располагается параллельно ул. Металлургов между Московским шоссе и ул. Раздольной. На ней установлен памятник металлургу, в народе названный «Алёшей».

Мемориальная доска памяти активиста Рафаила Исламгазина появится на доме №17 по улице Приборостроительной, где жил общественник. Напомним, Исламгазин скончался в 2020 году. Он создал в Орле «Школу жилищного просвещения», известную также как «школа домкомов» — проект не имеет аналогов в России.

Окончательное решение по всем вопросам примут депутаты горсовета на ближайшем заседании.

ИА «Орелград»