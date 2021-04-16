В Орле устроят звездную «Библионочь» с космическим квестом

Обнародована программа мероприятий «Библионочи-2021».

Как сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина, определена программа мероприятий, которые будут проведены учреждением 24 апреля. В этот день в России пройдет традиционная ежегодная социально-культурная акция «Библионочь». В Орле она станет просто космической, на что указывает заявленная тема: «Книга – путь к звездам». Принять участие в ней организаторы приглашают всех желающих, в том числе гостей города.

«Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России, — говорят в библиотеке. — В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы».

Программа обещает быть очень насыщенной, причем ждать самой ночи никому не придется. Мероприятия начнутся еще днем. Так, на 15 часов назначено заседание литературно-поэтического клуба «Шаг навстречу» на тему «Герой и точка видения». Далее, в 18.00 и 19.30, пройдет космо-библио-квест «Поехали!». На 18.30 запланирован показ спектакля «Маленький принц» детской театральной студии «Звезда», на 21.30 — видеопоказ дайджеста из отечественный художественных фильмов «Космос в кадре».

В 22.00 космо-библио-квест «Поехали!» получит продолжение в онлайн-формате на официальном сайте областной библиотеки. Кстати, эта игра будет посвящена 60-летию полета Юрий Гагарина в космос, поэтому все задания будут связаны с авиа- и космической тематикой.

«Для лучшей подготовки к игре можно освежить в памяти историю покорения космоса, биографии космонавтов и ученых, вспомнить мифы и легенды связанные с космосом, а также изучить биографии и лучшие произведения писателей-фантастов, — советуют организаторы. — Однако, можно играть и без подготовки – все задания рассчитаны на логику, мышление и эрудицию».

ИА «Орелград»