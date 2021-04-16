В Орловской области завершился паводок

Реки вернулись на привычный уровень

Главное управление МЧС по Орловской области сообщило о завершении половодья в регионе. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В соответствии с информацией Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, половодье 2021 года на реках области окончено. Гидрологическая обстановка нормализовалась. Уровни воды приняли меженное состояние», — указано в сообщении.

Напомним, половодье в Орловской области началось в середине марта. Первым под водой скрылся мост возле деревни Тайное Орловского района. На пике были затоплены восемь низководных переправ.

ИА «Орелград»