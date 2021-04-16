В Орловской области завершился паводок

16.4.2021 | 10:42 Новости, Общество

Реки вернулись на привычный уровень

Главное управление МЧС по Орловской области сообщило о завершении половодья в регионе. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В соответствии с информацией Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, половодье 2021 года на реках области окончено. Гидрологическая обстановка нормализовалась. Уровни воды приняли меженное состояние», — указано в сообщении.

Напомним, половодье в Орловской области началось в середине марта. Первым под водой скрылся мост возле деревни Тайное Орловского района. На пике были затоплены восемь низководных переправ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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