Орловчанка схлопотала крупный штраф за «дикое поле»

Жительницу региона наказали за заброшенный земельный участок.

В Орловской области выявлен очередной факт неиспользования по прямому целевому назначению крупного участка сельскохозяйственной земли. «Дикое поле» в ходе планового рейда еще в ноябре 2020 года обнаружили сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. Густо заросший травой, кустами и деревьями участок площадью 15 га расположен на территории Дмитровского района. Найти его владельца удалось по базе данных Росреестра. Оказалось, что он принадлежит физическому лицу, некой гражданке.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что закон обязывает землевладельцев использовать участки в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования. Кроме того, они обязаны «проводить мероприятия, направленные на защиту земель сельскохозяйственного назначения от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью».

Поскольку в данном случае инспекторы не нашли даже следов проведения таких мероприятий, землевладельца привлекли к административной ответственности. Женщине выписали довольно крупный для простого гражданина штраф — 20 тысяч рублей. Кроме того, ей выдали предписание об устранении нарушения. Это означает, что «нарушенный» земельный участок необходимо ввести в сельскохозяйственный оборот.

ИА «Орелград»