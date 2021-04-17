Орловские налоговики могут обанкротить маслозавод?

Заявление о банкротстве орловского предприятия подано в арбитраж.

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск о банкротстве ОАО «Глазуновский маслодельный завод», расположенного в райцентре Глазуновка. Как сообщает издание «Коммерсант», заявление подала Федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции №4. со ссылкой на картотека арбитража, издание также сообщает, что сумма требований ФНС к предприятию составляет 7,69 миллиона рублей. Вероятно, такую сумму завод задолжал государству.

«Иск пока не принят к производству, поэтому другие подробности не раскрываются, — пишет «Коммерсант». — По собственным данным, предприятие производит йогурт, кефир, сливочное и топленое масло, молоко, сливки и ряженку, сметану, творог и несколько видов сыров: «Имеретинский», «Сулугунин» (копченый, косичка, соломка), «Адыгейский», «Брынза» и «Орловская нива». Предприятие в поселке Глазуновка было основано в 1953 году».

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Глазуновский маслодельный завод» было зарегистрировано в Орловской области в 1992 году. Уставный капитал составляет 131,38 тысячи рублей, Основным видом деятельности заявлено производство молока и молочной продукции. Интересно, что 75 процентов акций компании принадлежат физлицам-миноритариям, имена которых не раскрываются.

ИА «Орелград»