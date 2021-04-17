Орловским производителям зерна возместят затраты

17.4.2021 | 17:53 Новости, Экономика

Областное правительство решило помочь аграриям бюджетными субсидиями.


Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Средства будут выделены из регионального бюджета. Они положены сельхозпроизводителям и научным организациям. Кроме того, субсидии выдадут профессиональным образовательным организациям и вузам, которые «в процессе научной, научно-технической и образовательной деятельности осуществляют производство зерновых культур и их переработку.

На помощь из бюджета не смогут рассчитывать простые граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. В правительственном документе дано уточнение: под зерновыми культурами в данном случае понимаются только пшеница, рожь, кукуруза и кормовой ячмень.

Субсидии будут предоставляться в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Согласно условиям, возмещению из бюджета подлежит не более 50 процентов суммы затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с производством и реализацией зерновых культур — по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования