В Орле малому бизнесу заплатят за создание новых рабочих мест

17.4.2021 | 13:24 Новости, Экономика

Господдержка будет оказана в виде бюджетных субсидий.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления субсидий представителям малого и среднего бизнеса. Деньги будут предназначены на возмещение части затрат, связанных с созданием новых рабочих мест. Примечательно, что право на получение субсидий имеют не все, а лишь тот бизнес, который занят определенными видами деятельности. Например, поддержка не положена тем, кто производит и реализует подакцизные товары, а также занимается добычей и реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных.

Из постановления следует, что один субъект малого и среднего предпринимательства может быть получателем субсидии не чаще 1 раза в 3 года. Финансирование будет производиться в рамках государственной программы Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности». Главным распорядителем средств станет департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Областные власти поставили ряд обязательных условий для соискателей. Так, для получения субсидии «субъект» должен дать обязательство не приостанавливать и продолжать ведение хозяйственной деятельности не менее 2 лет со дня получения субсидии. Кроме того, он обязан обеспечивать сохранность созданных новых рабочих мест и численности работников в течение 24 месяцев со дня получения субсидии.

Также получатель субсидии должен обеспечивать уровень среднемесячной заработной платы работников не ниже размера, указанного в заявке на участие в конкурсном отборе, но не менее 19 188 рублей. Добавим, что получатели субсидии будут определяться посредством конкурсного отбора. При этом решения о выделении денег будут приниматься специальной комиссией «исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия».

ИА «Орелград»

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