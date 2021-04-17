В Орле не всех учителей допустят к участию в профессиональном конкурсе

Департамент образования утвердил условия конкурса на присуждение премий.

В Орловской области региональный департамент образования своим приказом утвердил порядок проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году. Проще говоря, речь идет о конкурсе профессионального мастерства. Основными принципами его проведения чиновники назвали гласность, открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для участия в нем.

Однако, как следует из того же документа, равными эти возможности сложно назвать. Достаточно взглянуть на критерии отбора участников. Ими могут стать учителя школ, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. При этом принять участие в конкурсном отборе имеют право только учителя с установленным объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку зарплаты и стажем педагогической деятельности не менее трех лет. Если учебная нагрузка окажется меньше установленной, а стаж не дотянет до минимума, то такому учителю о конкурсной премии пока можно и не мечтать.

Есть и еще одно ограничение — учитель, получивший премию на подобном конкурсе ранее, имеет право повторно участвовать в конкурсе не ранее чем через 5 лет. Кроме того, по условиям, работники, выполняющие в школах административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.

Но и это еще не все. Так, участником может стать учитель только при наличии у него ряда достижений в профессиональной деятельности. Они перечислены в приказе департамента. Например, достижением будет считаться наличие собственной методической разработки по преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном сообществе.

Достижением сочтут наличие высоких (с позитивной динамикой за последние 3 года) результатов учеников, обучающихся у конкретного учителя, в том числе высоких результатов внеурочной деятельности. Создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и дети-инвалиды) тоже пойдет в плюс.

Для проведения конкурса при департаменте образования по традиции будет создана специальная региональная комиссия. Заявки от участников она начнет принимать в мае.

ИА «Орелград»