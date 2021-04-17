В Орле обнаружены поддельные масло, творог и сметана

17.4.2021 | 14:25 Новости, Общество

Роспотребнадзор рассказал о результатах контрольной деятельности.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные о результатах контроля за соблюдением законодательства в области технического регулирования. Сообщается, что всего в первом квартале текущего года сотрудники этого ведомства провели 51 контрольно-надзорное мероприятие, а эксперты в лабораторных условиях исследовали 1830 проб продукции по показателям качества и безопасности.

В результате в торговой сети были выявлены молочные товары с признаками их фальсификации жирами растительного происхождения. В частности, подозрение пало на сливочное масло и сметану, произведенные в подмосковном городе Дмитрове, и на творог, произведенный в брянском Карачеве.

В целом за отчетный период времени было выявлено 118 партий продуктов отечественного и импортного производства, не соответствующих нормативам, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность. По итогам проверок с реализации было снято 1,6 тонны продукции, опасной для жизни и здоровья.

«Наибольший объем изъятия наблюдался в группах: «плодоовощная продукция» (31 партия общим весом 496 кг), «алкогольная продукция» (32 партии общим весом 965 л), «птица, яйцо и продукты их переработки» (7 партий общим весом 65,7 кг), — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — Также изъято из оборота 180 единиц продукции легкой промышленности и 1,8 тысячи пачек табачных изделий».

ИА «Орелград»

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