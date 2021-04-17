В Орле потратили 11 млн рублей на воспитание патриотов

Областные власти отчитались об исполнении молодежных программ.

Власти Орловской области представили годовой отчет об исполнении государственной программы «Молодежь Орловщины» за 2020 год. Кстати, ее исполнение признано эффективным. В состав этой программы входил ряд подпрограмм и направлений. Изначально в бюджете региона на ее реализацию было предусмотрено 35,9 миллиона рублей. Однако в течение 2020 года в программу вносились изменения, из-за чего общая сумма запланированного финансирования к концу года выросла до 41,8 миллиона рублей.

Кстати, из них 9,3 миллиона поступили из федерального бюджета, а оставшаяся сумма была добавлена из регионального бюджета. Города и районы свои средства в прошлом году не вкладывали, равно как не было вложено и внебюджетных средств. Большая часть денег была потрачена всего на два направления. Так, 9,87 миллиона рублей было выделено на реализацию подпрограммы развития добровольчества и волонтерства. Отметим, что именно на эти мероприятия и были выделены федеральные средства.

Зато Орловская область полностью за счет собственных средств профинансировала подпрограмму «Нравственное, патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе». Правда, исполнение составило всего 84,9 процента – изначально объем финансирования был запланирован в размере 13,227 миллиона рублей, а фактически на эту подпрограмму в 2020 году выделили 11,226 миллиона.

Тут поясним, что с 1 января 2020 года вступило в силу распоряжение правительства Орловской области о создании автономного учреждения «Центр патриотического воспитания «Центр Патриот-57» с предоставлением ему субсидии в размере 10 миллионов рублей. Соответственно в указанную подпрограмму было включено основное мероприятие «Повышение гражданской активности в сфере патриотического воспитания», из-за чего, собственно, и вырос объем финансирования всей молодежной программы.

ИА «Орелград»