В Орловской области подростки совершили 122 преступления

Многие малолетние преступники при этом были пьяны.

Уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем итоговом докладе затронул тему подростковой преступности. Судя по статистике, на фоне пандемии эта проблема стала менее острой. Тем не менее, в конфликт с законом в минувшем году вступило немало юных орловцев. Сообщается, что правоохранительными органами Орловской области в 2020 году было зарегистрировано 122 преступления, совершенных несовершеннолетними. Кстати, это на 26 процентов меньше, чем в 2019 году.

«Необходимо отметить, что рост отмечается в 7 муниципальных образованиях региона, на территории 11 районов области преступления, совершенные несовершеннолетними, не зарегистрированы, в 8 районах подростковая преступность уменьшилась», — пишет детский омбудсмен.

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 26,1 процента — со 153 в 2019 году до 113 в 2020-м. Их доля в общем количестве преступников составила 3,3 процента. В составе группы лиц с участием несовершеннолетних было совершено 51 преступление. В двух случаях установлены факты вовлечения взрослыми подростков в совершение преступлений.

Количество подростков, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 9,1 процента — с 11 человек в 2019 году до 12 человек в прошлом году. Кроме того, один подросток совершил преступление в состоянии наркотического опьянения. Кстати, согласно данным информационного центра УМВД, в минувшем году в Орловской области было зарегистрировано 7 преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Добавим, что по состоянию на 1 января 2021 года на учете в территориальных органах внутренних дел состоит 484 несовершеннолетних правонарушителя.

ИА «Орелград»