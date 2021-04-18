Орловский Россельхознадзор не пустил в Россию салат из Турции

Крупная партия товара была забракована из-за калифорнийского трипса.

Как сообщает пресс-служба орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ, сотрудники этого учреждения выявили в партиях импортного салата опасный карантинный объект. А началось все с того, что должностные лица управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели карантинный фитосанитарный контроль.

Проверка затронула несколько партий различных свежих салатов, в том числе рукколы, радичио, шпината и мангольда, прибывших из Турции. Общая масса этих партий составила 3614 кг, что в случае с салатами довольно внушительно. Кстати, данный товар был предназначен для отправки в Смоленскую область. Однако жителям этого региона не удастся полакомиться импортными салатами, так как указанные партии товара были возвращены отправителю в Турцию.

«Инспекторами Россельхознадзора при досмотре груза были отобраны образцы насекомых, обнаруженные в продукции, и направлены на энтомологические исследования в лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ, — пояснили в пресс-службе этого учреждения. — По результатам испытаний в продукции выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект — калифорнийский (западный цветочный) трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande)».

Информация об этом была доведена до Территориального управления Россельхознадзора, которое, с учетом выявленных нарушений в области карантина, приняло решение о запрете ввоза указанной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации.

ИА «Орелград»