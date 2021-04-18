Орловский суд не дал банку взыскать кредит с банкрота

18.4.2021 | 10:47 Новости, Общество

Верховский районный суд оставил иск банка без рассмотрения.

Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, рассмотрело гражданское дело по иску одного из банков к местной жительнице. Истец просил о расторжении кредитного договора и взыскании задолженности по нему. Однако при рассмотрении дела всплыли некоторые детали, которые сыграли не в пользу банка.

Было установлено, что в самом конце 2020 года арбитражный суд Орловской области ввел в отношении ответчицы процедуру банкротства и реструктуризация долгов гражданина. При этом требования банка о взыскании задолженности по кредитному договору в силу положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не являются текущими платежами.

Дело в том, отметили в суде, что они основаны на кредитном договоре, то есть на сделке, совершенной до даты принятия заявления о введении в отношении ответчицы процедуры банкротства. При таких обстоятельствах исковые требования банка были оставлены районным судом без рассмотрения.

Поскольку женщина уже признана банкротом, добиваться погашения долга банку теперь следует исключительно в рамках закона о несостоятельности. Иными словами, ему потребуется подать заявление не в районный, а в арбитражный суд, и потребовать включить задолженность по кредитному договору в реестр кредиторов ответчицы, как это делается в отношении любого другого банкрота.

ИА «Орелград»

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