Орловчанка обманом оформила кредит на свою «свекровь»

19.4.2021 | 9:24 Новости, Общество

За содеянное она угодила под суд по обвинению в краже.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел дело о довольно необычном «семейном» ограблении. Как пояснили в пресс-службе этого суда, девушка была признана виновной в тайном хищении чужого имущества с банковского счета. Преступление она совершила на Новый 2020-й год.

Из материалов дела следует, что в те дни девушка вместе со своим молодым человеком гостила у его родителей. В какой-то момент времени она  взяла мобильный телефон своей «свекрови», оставленный без присмотра, и сумела войти в банковское приложение. Далее умудрилась оформить потребительский кредит на имя «свекрови» на 30 тысяч рублей, после чего перевела эти деньги на карту своего парня.

Чтобы обман не раскрылся, девушка внесла банковский телефонный номер в «черный список» на телефоне потерпевшей. То есть той больше не могли поступать звонки и смс-сообщения из банка. Обман раскрылся после того, как потерпевшая лично сходила в банк. Только там она от сотрудниц узнала, что на ее имя оформлен кредит.

Далее женщина затребовала распечатки  движения денежных средств. Это позволило точно установить день, когда был оформлен кредит. Изначально подозрение пало на сына, ведь деньги девушка перечислила на его карту. Но для того тоже стал неприятным откровением тот факт, что переведенные ему деньги были украденным у его матери кредитом. Воровку изобличили, и отпираться она не стала.

В суде девушка заявила, что всю похищенную сумму вернула «свекрови» и примирилась с ней. Тем не менее, ее признали виновной в краже и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно. Испытательный срок, отведенный ей на исправление, также составит 6 месяцев.

ИА «Орелград»

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