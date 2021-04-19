Орловские коммунальщики совершили очередной рывок

В регионе определили лидеров по темпам экономического роста.

Как сообщает Орелстат, в минувшем марте в Орловской области объемы промышленного производства выросли на 14,1 процента по сравнению с мартом 2020 года. Аналогичный показатель по итогам первого квартала, в сравнении с первым кварталом предыдущего года, увеличился на 7,5 процента.

Статистики отмечают, что позитивную динамику сохранили энергетический сектор и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, а также утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Они стали безусловными лидерами по темпам экономического роста, так как индексы производства в марте сложились у них на уровне 118 и 124,2 процента соответственно.

Обрабатывающие производства тоже пошли в рост, но показатели их работы гораздо скромнее, чем у энергетиков и коммунальщиков. Индекс промышленного производства в этой сфере составил 104,9 процента. Впрочем, аналитики по-прежнему говорят, что именно обрабатывающие производства оказывают ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства Орловской области.

Компанию им в этом составляют предприятия, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. Добавим, что в марте было зафиксировано заметное снижение показателей в сырьевом секторе региона, индекс промышленного производства в котором составил всего лишь 71,2 процента.

ИА «Орелград»