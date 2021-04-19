Орловским чиновникам велели совершить экономическое чудо

Задачу резкого роста объема инвестиций поставил губернатор.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в план инвестиционного развития региона, который он сам же утвердил в декабре 2019 года. Главной задачей этого плана являлось обеспечение к 2030 году реального роста инвестиций в основной капитал в размере не менее 27 процентов по сравнению с показателем 2020 года. В новой версии документа губернатор ставит гораздо более сложную задачу – целевой индикатор увеличен с «жалких» 27 до целых 70 процентов.

Отметим, что распоряжение губернатора принято в рамках исполнения указа президента Владимира Путина от 4 февраля 2021 года. Этим указом глава государства установил перечень критериев, по которым будет оцениваться эффективность деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, то есть самих губернаторов. Впрочем, Клычкову беспокоиться, по большому счету, стоит лишь за промежуточные результаты. Вряд ли он просидит на посту орловского губернатора до 2030 года.

А задачи на ближайшие годы не так уже и велики. Например, по итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций за счет ассигнований федерального бюджета) должен вырасти на 3,5 процента и составить 56,85 миллиарда рублей. Задача на 2022 год поставлена такая: рост на 8,3 процента и объем в размере 62,38 миллиарда рублей. В 2023 году объем инвестиций должен достичь уровня в 68,39 миллиарда рублей с ростом на 13,3 процента. Подчеркнем, что процентный рост указан не по сравнению с предыдущим годом, а во всех случаях по сравнению с 2020 годом.

ИА «Орелград»