Стало известно о тревожном дефиците и старении кадров в орловском АПК

Непростую ситуацию обрисовали на заседании координационного совета.

В Орле состоялось заседание областного координационного совета по кадровому обеспечению в отраслях АПК. Краткий отчет с этого мероприятия обнародовал Орловской областной организации профсоюза работников АПК. Кстати, заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи, а его участниками, помимо чиновников и профработников, стали руководители высших и средних профессиональных учебных заведений.

Весьма тревожную тему поднял глава регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов. Сообщается, что он отметил дефицит определенных категорий работников, который наблюдается в некоторых сельскохозяйственных организациях. В частности, областной АПК ощущает нехватку специалистов по охране труда – на 199 сельхозорганизаций приходится всего лишь 73 таких работника. Также в дефиците специалисты юридической службы, работники маркетинговых и снабженческих служб и специалисты по информационным технологиям.

«Остро стоит вопрос старения кадрового состава агропромышленного комплекса, — говорится в профсоюзном отчете. — В сельскохозяйственных организациях региона среди руководящего состава и специалистов доля лиц пенсионного возраста (12,4 процента) превышает численность молодых специалистов до 30 лет (7,9 процента). Среди работников массовых профессий в 2020 году доля рабочих пенсионного возраста (11,6 процента) сложилась почти на уровне доли молодых рабочих до 30 лет (11,5 процента)».

Участники совещания при этом отметили, что орловская молодежь охотно трудоустраивается в аграрной сфере, однако приток молодых работников на село пока маловат. Поэтому члены координационного совета призвали все заинтересованные стороны правильно профориентировать молодежь, повышая интерес к профессиям сельскохозяйственной отрасли.

«Но усилий в этом вопросе только учебных заведений недостаточно, — считают профсоюзы. — Большую роль играют и работодатели. В области проводится работа в данном направлении, и департаментом сельского хозяйства при заключении соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями предусматривается обязанность предоставить возможность студентам профессиональных образовательных организаций проходить производственные и преддипломные практики».

ИА «Орелград»