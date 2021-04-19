В Орле больше не будут использовать единые транспортные карты

Продажи ЕТК прекратятся с 1 мая 2021 года

В Орле с 1 мая 2021 года прекратятся продажи единой транспортной карты (ЕТК), сообщили в пресс-службе мэрии. Карты, которые горожане купили или пополнили до 30 апреля, будут действовать до 1 августа.

Причиной такого решения в мэрии называют нерентабельность ЕТК: с 1 мая 2021 года поднимутся цены на проезд в общественном транспорте (до 20 рублей при безналичной оплате и до 23 рублей при оплате наличными), и, по сути, проезд по ЕТК будет стоить столько же, сколько при оплате банковской картой.

По данным финансово-экономического управления администрации Орла, единой транспортной картой орловцы оплачивали только 2% поездок на общественном транспорте.

Напомним, ранее перевозчики попросили мэрию Орла поднять тариф на проезд сразу до 30 рублей. Предложение оправдали ростом цен на топливо и обслуживание транспорта.

18 марта 2021 года профильный комитет горсовета Орла одобрил повышение тарифов на проезд в общественном транспорте до 20 рублей по безналичному расчету и до 23 рублей — наличными.

На сессии горсовета 25 марта из-за вопроса о повышении цен на проезд разразился скандал: во время долгих прений председатель парламента Василий Новиков попытался запустить среди депутатов голосование, но в ответ члены «Справедливой команды» встали и начали скандировать «Дайте слово!». Дело обернулось потасовкой Владимира Строева и Игоря Рыбакова, что не помешало единороссам проголосовать за повышение цен на проезд.

ИА «Орелград»