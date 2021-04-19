В Орле силовики нагрянули в подпольное казино

По версии следствия, азартные игры организовали шесть человек



Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации азартных игр в Орле. Фигурантами стали шесть человек, которых следствие считает создателями нелегального казино.

«По данным следствия, подозреваемые с июня 2020 года по апрель 2021 года, действуя организованной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в трех помещениях, расположенных на территории Заводского района города Орла», — указано в сообщении.

Отмечается, что СК расследует уголовное дело совместно с УМВД.

ИА «Орелград»