В Орле силовики нагрянули в подпольное казино

19.4.2021 | 12:52 Новости, Происшествия

По версии следствия, азартные игры организовали шесть человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконной организации азартных игр в Орле. Фигурантами стали шесть человек, которых следствие считает создателями нелегального казино.

«По данным следствия, подозреваемые с июня 2020 года по апрель 2021 года, действуя организованной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в трех помещениях, расположенных на территории Заводского района города Орла», — указано в сообщении.

Отмечается, что СК расследует уголовное дело совместно с УМВД.

ИА «Орелград»

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