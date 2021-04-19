В Орле в «Гринне» открылся МФЦ

19.4.2021 | 18:27 Новости, Общество

Новый отдел многофункционального центра стал третьим в Орле

В Орле в торгово-развлекательном комплексе «Гринн» открылось новое отделение МФЦ. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в соцсетях.

«Теперь здесь, в одной из самых популярных точек города, будет оказываться 115 услуг – не только гражданам, но и субъектам малого и среднего бизнеса», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, это «ещё один шаг навстречу к большей открытости власти». МФЦ в «Гринне» стало третьим в городе Орле, (два других расположены на Ленина 1 и на Рощинской 21 – прим. ред.).

Клычков также сообщил, что правительство региона продолжает расширять сеть многофункциональных центров: теперь она включает в себя 26 отделов в каждом городском и муниципальном округе, а также 67 подразделений в сельской местности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования