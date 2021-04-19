В Орле в «Гринне» открылся МФЦ

Новый отдел многофункционального центра стал третьим в Орле

В Орле в торгово-развлекательном комплексе «Гринн» открылось новое отделение МФЦ. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в соцсетях.

«Теперь здесь, в одной из самых популярных точек города, будет оказываться 115 услуг – не только гражданам, но и субъектам малого и среднего бизнеса», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, это «ещё один шаг навстречу к большей открытости власти». МФЦ в «Гринне» стало третьим в городе Орле, (два других расположены на Ленина 1 и на Рощинской 21 – прим. ред.).

Клычков также сообщил, что правительство региона продолжает расширять сеть многофункциональных центров: теперь она включает в себя 26 отделов в каждом городском и муниципальном округе, а также 67 подразделений в сельской местности.

ИА «Орелград»