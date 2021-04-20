Майские праздники в Орле отметят с ограничениями

20.4.2021 | 11:08 Новости, Общество

Ситуация по коронавирусу не позволяет вернуться к прежнему укладу

В Орловской области майские праздники (1 и 9 мая) пройдут с ограничениями, объявил губернатор Андрей Клычков.

«К сожалению, мы не сможем провести полноценный формат празднования 1 мая и 9 мая, будут ограничения по типу прошлогодичных», — сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях.

Напомним, 1 мая 2020 года в Орле не состоялись привычные шествие и митинг. 9 мая в городе отменили парад и шествие «Бессмертного полка».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования