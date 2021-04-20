Майские праздники в Орле отметят с ограничениями

Ситуация по коронавирусу не позволяет вернуться к прежнему укладу

В Орловской области майские праздники (1 и 9 мая) пройдут с ограничениями, объявил губернатор Андрей Клычков.

«К сожалению, мы не сможем провести полноценный формат празднования 1 мая и 9 мая, будут ограничения по типу прошлогодичных», — сказал глава региона во время прямого эфира в соцсетях.

Напомним, 1 мая 2020 года в Орле не состоялись привычные шествие и митинг. 9 мая в городе отменили парад и шествие «Бессмертного полка».

ИА «Орелград»