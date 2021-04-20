Орловские приставы обзавелись искусственным интеллектом

Помогать сотрудникам ФССП будет цифровой робот-ассистент.

Управление ФССП России по Орловской области извещает о старте пилотного проекта, который Федеральная служба судебных приставов запускает совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Этот проект предполагает введение новой услуги «по информированию сторон исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг».

«На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового помощника — робота Макса, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается в процессе работы, — рассказали в региональном управлении ФССП. — Он обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности».

В ведомстве говорят, что введение цифрового помощника должно повысить качество обслуживания пользователей, тем самым сняв часть излишней нагрузки с «живых сотрудников». Правда, роботу и самому еще предстоит многое обрести. Например, в этом году ему предстоит обрести голос, после чего общаться с ним можно будет на различных гаджетах.

«Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов, — говорят в ведомстве. — Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года – 20 процентов консультаций с помощью универсального помощника».

ИА «Орелград»