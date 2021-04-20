Охотнику, застрелившему приятеля на охоте, запретили охотиться

Вступил в силу приговор по делу о случайном убийстве.

Обвинительный приговор по данному уголовному делу еще в конце января 2021 года вынес Дмитровский районный суд Орловской области. Фигурантом дела стал местный житель, который случайно застрелил на охоте своего приятеля. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как следует из материалов дела, трагедия произошла в июле 2020 года. Допрошенный в судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью и рассказал свою версию случившегося. Он завил, что его охотничий стаж превышает шесть лет. В тот день он собирался на охоту, когда на связь с ним вышел давний приятель, тоже охотник. Последний предложил подвезти подсудимого до охотхозяйства.

Вместе с ними в путь отправился еще один знакомый. Около полуночи они втроем прибыли к охотхозяйству, расположенному в Дмитровском районе Орловской области. По договоренности, подсудимый должен был остаться на месте, а двое его приятелей должны были уехать, но после вернуться и забрать его. У подсудимого при себе имелся карабин. Он вышел из автомобиля и начал карабин заряжать. Сидевший за рулем приятель спросил у него, когда именно за ним приехать. В этот момент щелкнул затвор и прогремел выстрел. Пуля попала в грудь водителю.

Следствие и суд установили, что охотник застрелил приятеля случайно: перезаряжая вышеуказанный карабин, он по неосторожности нажал пальцем на спусковой крючок. Повода убить его умышленно у подсудимого не было. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года условно с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с охотой. Также частично был удовлетворен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда, которую осужденный должен будет заплатить родственникам погибшего.

ИА «Орелград»