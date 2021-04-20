Ревизоры выяснили, почему «Орелбыт» не делится прибылью

20.4.2021 | 13:30 Новости, Экономика

Муниципальное предприятие оказалось хронически убыточным.

Контрольно-ревизионный отдел администрации города Орла провел внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Орелбыт». Она охватила период с 1 января по 31 января 2020 года. Мероприятие было проведено на основании распоряжения администрации города от 29 января 2021 года.

Из краткого отчета о проверке следует, что финансовым результатом деятельности МУП «Орелбыт» за 2019 год стал убыток в размере 1,072 миллиона рублей, за 2020 год — убыток в размере 1,088 миллиона рублей. Именно поэтому, из-за хронической убыточности, на протяжении нескольких лет предприятие не перечисляет деньги в бюджет города. Напомним, по городским правилам МУПы обязаны делиться чистой прибылью, отдавая ее часть в казну по итогам прошедшего года.

«На предприятии нарушался порядок ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами, — следует также из отчета. — В нарушение требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих установлены несоответствия работников занимаемым должностям в части образования».

Кроме того, в актах выполненных работ к договорам на оказание услуг по текущему ремонту помещений бани в ряде случаев не указывались фактические объемы выполненных работ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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