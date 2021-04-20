Суд в Орле запретил сайт с рецептом «коктейля Молотова»

Решение по иску прокурора вынес Железнодорожный районный суд.

В Орле Железнодорожный районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело по исковому заявлению прокурора в интересах неопределенного круга лиц. Представитель надзорного ведомства просил о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

В обоснование иска было указано, что ранее прокуратурой Железнодорожного района города Орла была проведена проверка в сфере противодействия распространению запрещенной или ограниченной к распространению информации. В ходе мониторинга Сети был выявлен сайт с сомнительным содержанием и свободным доступом. На портале был опубликован информационный материал с инструкцией о способах изготовления зажигательной смеси, а также последующего ее использования.

Речь идет о так называемом «коктейле Молотова» — самодельной «гранате», которая активно использовалась советскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура отметила, что материалы о методах изготовления такого «коктейля» содержат информацию, за которую предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Суд согласился с таким доводом и удовлетворил в полном объеме административное исковое заявление прокурора Железнодорожного района. Спорная информация была признана запрещенной на всей территории Российской Федерации.

ИА «Орелград»