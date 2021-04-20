В Орле отчитались о резком росте числа благодарностей чиновникам

Вал благодарностей руководству региона вырос на 113 процентов.

Администрация губернатора и правительства Орловской области отчиталась о результатах работы с обращениями граждан, поступившими в эту структуру в первом квартале 2021 года. Согласно официальным данным, всего за отчетный период времени было принято 2661 письменное обращение. Это на 2,3 процента больше, чем годом ранее. Обращают на себя внимание сразу два пункта.

Так, в текущем году поток предложений сократился на 55 процентов. Если в первом квартале 2020 года орловцы внесли в обладминистрацию 20 предложений, то в текущем году – всего 9. Зато благодарить губернатора и членов правительства стали гораздо чаще. За три месяца текущего года высшие чины региона получили уже 32 благодарности, в то время как годом ранее таковых было лишь 15. То есть число благодарностей по сравнению с предыдущим годом выросло на 113 процентов.

Как следует из отчета, жители региона выражали благодарность за оперативное решение поставленных вопросов. Из 32 благодарностей лично губернатору Орловской области Андрею Клычкову поступило четыре. Так, многодетные родители из Ливенского района поблагодарили его новогодние подарки для детей. Еще одна жительница Ливенского района благодарна главе региона за оказанную помощь в проведении трех этапов капитального ремонта МБОУ «Успенская средняя общеобразовательная школа им. В. Н. Мильшина».

Одно хвалебное письмо в адрес орловского губернатора поступило от жительницы Екатеринбурга – за проводимую в регионе работу по сохранению исторической памяти о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и захороненных на территории Орловской области. Кроме того, Клычкова поблагодарил первый секретарь Союза писателей Москвы – за награждение памятной медалью «150-летие И. А. Бунина».

Отметим, что личная благодарность также пришла руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину — за решение вопроса об открытии фельдшерско-акушерского пункта в селе Крутое Колпнянского района. Напомним, что облздрав в последнее время неоднократно появлялся в криминальных хрониках, связанных с возбуждением и расследованием уголовных дел.

ИА «Орелград»