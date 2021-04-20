В Орле отремонтируют бункеры и контейнеры

В 2021 году в областной столице завершат «мусорную» программу.

Администрация Орла внесла изменения в ведомственную целевую программу создания и ремонта контейнерных площадок в городе. Она взяла старт еще в 2019 году. Завершающим годом ее реализации является 2021-й. Внесенные поправки корректируют задачи как раз на текущий год. Согласно им, всего в 2021 году в областной столице должно быть создано и отремонтировано 9 площадок.

Так, в Железнодорожном районе обустройству подлежат три площадки на улицах Тульской и Смоленской. Там запланировано обустроить по три контейнера, а также смонтировать основание, ограждение и подъездные пути. В Заводском районе новая площадка должна появиться на улице Поселковой, в Северном районе – на улице Металлургов и в переулке Южном. Еще три площадки будут отремонтированы на территории Советского района: на улицах Кольцевой, Октябрьской и Полесской.

Как следует из паспорта программы, ее реализация позволит улучшить техническое и эксплуатационное состояние мусорных площадок и привести их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. При этом доля контейнерных площадок, не соответствующих требованиям СанПиН, должна снизиться до 27 процентов. Еще одна задача – сокращение числа несанкционированных свалок и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания городских территорий.

ИА «Орелград»