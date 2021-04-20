В Орле прошел очередной пикет за отставку Клычкова

Владимира Путина попросили поддержать вотум недоверия губернатору

Координатор движения «Граждане Орла» Павел Попов 20 апреля провел одиночный пикет за отставку губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Пикет против главы региона стал уже четвертым за весну. Активист вышел на пикет на улицу Ленина в Орле.

Попов попросил президента России Владимира Путина поддержать вотум недоверия губернатору. На трансляции активист заявил, что считает Клычкова «вредным управленцем» для Орловской области. «С момента его приезда ничего не изменилось в лучшую сторону, за исключением украшательства для освоения бюджетных денег, здесь ничего больше не происходит. Жизнь не меняется к лучшему, ничего не работает, ничего не открывается, никакого прогресса нет вообще», — сказал манифестант.

Отметим, что полицейские проверили у Попова документы.

Ранее с одиночными пикетами за отставку Клычкова выходили координаторы «Граждан Орла» Вадим Невров и Илья Ермаков, а также жительница города Татьяна Храмова. Еще один пикет провела активистка Елена Шураева – она требовала отдать под суд главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, который приехал в регион при Клычкове.

ИА «Орелград»