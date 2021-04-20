В Орле водитель сбил женщину и скрылся

Очевидцев просят обратиться в ГИБДД

В Орле автомобиль сбил 47-летнюю женщину, после чего водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 19 апреля в 13.50 на улице Рощинской. Напротив дома №17 женщина переходила дорогу по «зебре». В этот момент ее сбил автомобиль, водитель которого до сих пор не найден.

«Просьба свидетелей (очевидцев), а так же граждан имеющих запись видеорегистратора вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия обратиться по телефону 72-90-00», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»