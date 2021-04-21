Активисты призвали помыть памятники в Орле

21.4.2021 | 9:15 Культура, Новости

Кроме того, памятники и мемориальные доски необходимо подкрасить.

В Орловской области необходимо привести в порядок мемориалы и памятные фигуры. С таким обращением к местным властям выступили активисты Общероссийского народного фронта. В региональном отделении этой общественной организации пояснили, что ранее был проведен мониторинг. По итогам «общественной проверки» соответствующее обращение было направлено в областное управление по государственной охране объектов культурного наследия.

Чиновников призвали «принять необходимые меры для уборки территорий рядом с памятными местами, а также произвести помывку памятников после зимне-весеннего периода». Отметим, что мониторинг совместно с активистами ОНФ провели представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

«В итоге оказалось, что памятники в текущем году еще не проходили процедуру помывки, — говорит председатель регионального отделения ВООПИиК Станислав Абакумов. — Скульптурные фигуры покрыты слоем пыли после зимнего периода. Мы просим органы власти обратить внимание на эту проблему и привести в порядок памятные места и скульптурные фигуры. Это касается как регионального центра, так и муниципальных районов».

Общественники привели ряд конкретных примеров. Так, по их мнению, привести в порядок необходимо памятники Алексею Ермолову, Николаю Лескову и Леонтию Гуртьеву. Общественники указывают и на то, что памятные доски на стенах домов в Орле также «требуют мойки и подкрашивания элементов барельефа».

ИА «Орелград»

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