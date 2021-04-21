Музалевский и Вдовин прокомментировали послание Путина

21.4.2021 | 16:21 Новости, Политика

Политики отметили положительное влияние инициатив президента на Орловскую область

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин прокомментировали послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, озвученное 21 апреля. Комментарии политиков опубликовала пресс-служба регионального заксобрания.

Музалевский обратил внимание на блок, связанный с поддержкой регионов. «Это и замещение коммерческих кредитов бюджетными, и выделение 500 миллиардов рублей на реализацию инфраструктурных проектов. А это — развитие и благоустройство территорий, строительство новых дорог, создание туристических маршрутов, и, в конечном итоге, — новые рабочие места и повышение уровня жизни», — сказал спикер.

Он отметил важность инициатив по бесплатному подключению жителей к газу, закупке новых машин скорой помощи и школьных автобусов, а также о 100%-ной оплате больничного по уходу за ребенком до 7 лет.

В свою очередь, Вдовин подчеркнул важность предложения Путина о снижении бюрократической нагрузки на население. Люди должны получать услуги по принципу «единого окна» в круглосуточном режиме, заявил президент в ходе оглашения послания.

«Мы получили ответ на вопрос о ремонте учреждений культуры в сельской местности. На эти цели будет выделено 24 миллиарда рублей. Наконец многие родители получат возможность без ущерба своего семейного бюджета направить детей в летние оздоровительные лагеря, при этом 50% стоимости путёвки будет компенсироваться за счёт федерального бюджета. Значительные меры предложены президентом по поддержке семьи. Ведь по этому вопросу тоже у нас были обращения и предложения как это сделать. Нас услышали и по этим направлениям», — сказал Вдовин.

ИА «Орелград»

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