Парахин за год разбогател на 1,5 млн рублей

21.4.2021 | 15:54 Новости, Политика

По итогам 2020 года мэр Орла заработал более 4 млн рублей

Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин за 2020 год заработал 4,15 млн рублей, указано в его декларации о доходах. Чиновник, который возглавил областной центр осенью 2020 года, значительно разбогател – в 2019 году он отчитался о 2,5 млн рублей.

Вместе с тем из декларации Парахина исчезли жилой дом и земельный участок – в собственности мэра осталась только квартира площадью 113 кв. м. Еще одна квартира (114,1 кв. м) записана на его несовершеннолетнего ребенка. Мэру Орла разрешено пользоваться гаражом, жилым домом площадью 346,7 кв. м и земельным участком на 0,5 га.Также Парахину принадлежат автомобиль Volkswagen Passat и прицеп.

Ранее сообщалось, что глава горсовета Орла Василий Новиков за 2020 год заработал чуть больше 2,6 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования