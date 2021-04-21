Парахин за год разбогател на 1,5 млн рублей

По итогам 2020 года мэр Орла заработал более 4 млн рублей

Мэр Орла Юрий Парахин за 2020 год заработал 4,15 млн рублей, указано в его декларации о доходах. Чиновник, который возглавил областной центр осенью 2020 года, значительно разбогател – в 2019 году он отчитался о 2,5 млн рублей.

Вместе с тем из декларации Парахина исчезли жилой дом и земельный участок – в собственности мэра осталась только квартира площадью 113 кв. м. Еще одна квартира (114,1 кв. м) записана на его несовершеннолетнего ребенка. Мэру Орла разрешено пользоваться гаражом, жилым домом площадью 346,7 кв. м и земельным участком на 0,5 га.Также Парахину принадлежат автомобиль Volkswagen Passat и прицеп.

Ранее сообщалось, что глава горсовета Орла Василий Новиков за 2020 год заработал чуть больше 2,6 млн рублей.

ИА «Орелград»