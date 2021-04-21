Самая бедная депутат горсовета Орла за год заработала 43 тысячи рублей

Согласно декларации о доходах, в 2020 году за месяц она получала чуть больше 3500 рублей

Депутат горсовета Орла от КПРФ Марина Франко в 2020 году заработала 42 872 рубля (чуть больше 3500 рублей в месяц). Такие данные приведены в её декларации о доходах, опубликованной на сайте парламента. Согласно документам, в прошлом году Франко оказалась самым бедным депутатом горсовета.

Тем не менее, она владеет землёй общей площадью 4000 кв.м, двумя квартирами (на 77,2 и 219,3 кв.м) и «объектом незавершённого строительства». В её собственности также числится автомобиль Toyota RAV 4.

При этом супруг Марины Франко в 2020 году задекларировал доход на 4 275 162 рубля (больше 356 000 рублей в месяц).

Ранее «Орелград» сообщал, что самыми богатыми депутатами парламента Орла стали братья Игорь и Виталий Рыбаковы – на двоих они заработали почти 300 млн рублей. Еще 200 млн рублей за 2020 год задекларировала супруга Виталия Рыбакова.

ИА «Орелград»