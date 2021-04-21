Спор о гигантских огородах под Орлом дошел до кассации

Точку в нем поставил арбитражный суд Центрального округа.

Подробности процесса сообщает пресс-служба управления ФАС России по Орловской области. Как уже писал «Орелград», этого ведомство с подачи прокуратуры пару лет назад заинтересовалось действиями администрации Болховского района. Изначально именно прокуратура посчитала, что местные чиновники неправомерно выделили ряду местных жителей участки из категории земель сельскохозяйственного назначения.

Произошло это в 2017-2018 годах. Администрация района на основании заявлений граждан без проведения торгов заключила с ними договоры аренды, причем разрешенное использование этой земли было указано так: «для ведения огородничества». Прокуратуру удивила площадь этих «огородов». Она варьировалась от 3,8 до 354 га, хотя региональным законодательством установлен максимально возможный размер огорода — он составляет 2,5 га.

«Кроме того, было установлено, что арендаторы являются главами КФХ, основной вид деятельности которых — это выращивание сельскохозяйственных культур, — пояснили в Орловском УФАС. — Земельные участки, предоставленные под огородничество, граничат с землями сельскохозяйственного производства и используются главами КФХ в целях сельскохозяйственного производства».

УФАС пришло к выводу, что в действиях администрации района усматриваются признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». Администрации было выдано предупреждение о необходимости устранения нарушений. Но местные чиновники выполнять эти требования отказались и обратились в арбитражный суд, оспорив в нем законность действий сотрудников антимонопольной службы.

Интересно, что суд первой инстанции требования администрации Болховского района удовлетворил и признал предупреждение УФАС недействительным. Однако это решение было обжаловано антимонопольщиками. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже изменил решение орловского арбитража и встал на сторону УФАС. Далее уже чиновники подали кассационную жалобу в арбитражный суд Центрального округа.

Последний поставил точку в этом споре. Он посчитал, что оспариваемое предупреждение антимонопольного органа соответствует закону. Также был установлен факт того, что спорные участки были переданы в аренду без проведения торгов и без публичного информирования о предоставлении земли в аренду. По мнению суда, это привело к созданию «необоснованных преимущественных условий осуществления сельскохозяйственной деятельности третьими лицами, к ограничению возможности иным хозяйствующим субъектам конкурировать за получение вышеуказанных земельных участков, и как следствие, осуществлять предпринимательскую деятельность с их использованием».

Добавим, что в связи с неисполнением администрацией района выданного ей предупреждения УФАС завело дело о нарушении антимонопольного законодательства. Его рассмотрение было отложено до завершения суда.

ИА «Орелград»