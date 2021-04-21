В администрации Орла нашли замену Краличеву

Финансовое управление возглавил Алексей Степанов

Заместителем главы администрации Орла по финансовым вопросам стал Алексей Степанов, сообщила пресс-служба мэрии. К исполнению своих обязанностей он приступил 21 апреля.

45-летний Степанов – уроженец Орла, выпускник ОГТУ (позже ГУ-УНПК, сейчас в составе ОГУ). Первое образование чиновника было связано с информационными технологиями, но затем он обучился госуправлению и финансам.

В разное время Степанов работал на предприятиях «Время», «Научприборсервис» и «Научприбор», а в 2003 году присоединился к управлению госимущества администрации Орловской области. В 2004 году чиновник перешел в Росимущество, дослужившись там до заместителя руководителя.

В 2011 году Степанов вновь ушел в бизнес – сначала в компанию «Оборонэнерго», а затем – в руководство АО «Центральное топографо-маркшейдерское предприятие «Центрмаркшейдерия». В 2017 году новый вице-мэр присоединился к администрации Орла, успев поработать и в управлении муниципального имущества, и в управлении градостроительства.

На посту заммэра по экономике Степанов заменил Игоря Краличева, который занимал эту должность с марта 2018 года по апрель 2021-го.

ИА «Орелград»