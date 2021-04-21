В Орле приостановили ремонт Красного моста

21.4.2021 | 20:51 Новости, Общество

Подрядчик пожаловался на несоответствие проекта реальности

В Орле приостановили реконструкцию Красного моста, сообщила пресс-служба мэрии. Пауза может растянуться больше чем на месяц.

Работы заморозились из-за обращения подрядчика — белгородской компании «Ремспецмост». Компания увидела несоответствие проекта реальности. Фактическая толщина подпорных стенок оказалась больше, чем в документах.

«Учитывая это, проектный институт совместно с подрядчиком и заказчиком сейчас прорабатывают дополнения к проекту. Ориентировочные сроки получения заключения и возобновления работ на объекте – конец мая 2021 года. Подрядчик продолжит работы, изменения которых не коснутся», — указано в сообщении.

Красный мост в Орле закрыли на реконструкцию 1 февраля 2021 года. По планам чиновников работы должны завершиться в ноябре 2022-го.

ИА «Орелград»

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