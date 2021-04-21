В Орловской области ДТП унесли жизни 18 человек

Стала известна статистика смертности и травматизма на дорогах региона.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало данные об оперативной обстановке в регионе по итогам первого квартала 2021 года. Один из разделов посвящен статистике аварийности на дорогах региона. Согласно представленным данным, за первые три месяца текущего года в Орловской области зарегистрировано 1491 ДТП. Из них 124 происшествия оказались с пострадавшими. В результате 18 человек погибли и 172 получили ранения.

С участием несовершеннолетних в текущем году в регионе зафиксировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 детей получили ранения, а один ребенок-пассажир, к сожалению, погиб. Кстати, отметим, что за нарушения правил перевозки детей в первом квартале сотрудниками орловской полиции было составлено 854 административных материала.

Из отчета УМВД также следует, что неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 80 ДТП, в которых шесть человек погибли и 112 получили ранения различной степени тяжести. За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД выдано уже 463 предписания. Кроме того, был составлен 121 административный материал, а в органы прокуратуры направлено 65 соответствующих информаций. За неисполнение ранее выданных предписаний к административной ответственности привлечено одно должностное и семь юридических лиц.

ИА «Орелград»