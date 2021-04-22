Орловские депутаты назвали способ сделать адвокатов бесплатными

Расходы на оказание юридической помощи должен взять на себя федеральный бюджет

Орловский областной Совет народных депутатов подготовил очередное обращение в правительство РФ. На сей раз идея касается вопроса оплаты услуг участников государственной системы бесплатной юридической помощи. Напомним, Конституция нашей страны гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической помощи. Причем она в ряде случаев может быть для получателя бесплатной, так как финансируется государством.

Орловские парламентарии напоминают, что в регионах действуют собственные законы о бесплатной юридической помощи. Федеральный закон дает им право самостоятельно определять дополнительные категории граждан, нуждающихся в оказании бесплатной юридической помощи. Кроме того, регионы вправе сами устанавливать порядок финансирования такой помощи из собственного бюджета.

В этом и кроется главная проблема, считают в Орле. При таких условиях получается, что предоставление бесплатной юрпомощи как бы ставится в зависимость от возможностей бюджета, а они у различных регионов разные и зачастую несопоставимые. Поэтому вопрос о финансировании орловские депутаты в своем обращении называют ключевой проблемой в озвученной сфере.

«В связи с указанными обстоятельствами объем и качество оказания бесплатной юридической помощи в регионах значительно разнится в зависимости от бюджетной обеспеченности субъектов РФ и принятых ими расходных обязательств в рассматриваемой сфере правоотношений, — пишут орловцы. — Таким образом, складывается ситуация, при которой отдельным категориям граждан РФ определенное Конституцией право на получение бесплатной юридической помощи гарантировано, однако качество и содержание указанного права напрямую зависит от проживания в том или ином регионе нашей страны».

Тем самым, по мнению орловских парламентариев, одни граждане России ставятся в заведомо неравные условия по сравнению с другими, а это уже напоминает дискриминацию на основе территориального признака. Такого быть не должно, так как Конституция гарантирует россиянам равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства.

Выход из ситуации в Орле видят простой: хотя бы частично переложить бремя финансирования бесплатной юридической помощи с регионов на федеральный бюджет. Для этого следует разработать госпрограмму по обеспечению отдельных категорий граждан РФ бесплатной юридической помощью. Вопрос об этом орловцы и попросят рассмотреть правительство страны.

ИА «Орелград»